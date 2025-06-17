УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:51

Geely отзывает почти 18 тысяч моделей Emgrand по всей России

УрБК, Москва, 19.09.2025. Китайский автобренд Geely отзывает почти 18 тыс. моделей Emgrand по всей России. Об этом сообщается в Teлеграм-канале Baza.

Причиной для отзыва послужила некорректная работа вентиляционного клапана топливного бака, которая может привести к возгоранию.

Дилеры просят оставлять заявки и обещают решить проблему.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что производители автомобилей с 2020 года отозвали в России почти 1,7 млн машин, из них в текущем году — свыше 200 тыс. шт.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.06.2025 В России за последние пять лет отозвали почти 1,7 млн автомобилей

УрБК, Москва, 17.06.2025. Производители автомобилей с 2020 года отозвали в России почти 1,7 млн машин, из них в текущем ...

26.12.2017 Audi отзывает в России более 1,8 тыс. автомобилей из-за угрозы возгорания

УрБК, Москва 26.12.2017. Компания «Фольксваген Груп Рус», которая является официальным представителем Audi на ...

13.04.2016 Компания Geely прекращает продажи двух моделей автомобилей в России

УрБК, Москва, 13.04.2016. Компания Geely завершила поставки и производство моделей MK и MK Cross в России. Об этом ...

16.10.2015 Mitsubishi отзывает в России 20 автомобилей Lancer Evolution

УрБК, Москва, 16.10.2015. Компания «ММС Рус» объявила о проведении отзыва 20 автомобилей Mitsubishi Lancer Evolution, ...

15.05.2015 Компания Geely в России отзывает более 27 тысяч автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2015. ООО «Джили-Моторс» (официальный представитель компании Geely в России) объявляет о ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (540)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.