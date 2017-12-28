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Вчера, 09:03

Минфин РФ предложил снизить требования для открытия филиалов иностранных банков

УрБК, Москва, 17.06.2025. Минфин РФ предложил снизить требования для открытия филиалов иностранных банков, снизив сумму минимального гарантийного депозита до 90 млн руб. О подготовке соответствующего законопроекта со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

На данный момент сумма минимального гарантийного депозита, необходимого для открытия филиала кредитной организации в РФ, составляет 1 млрд руб.

Причиной внесения предложения о снижении порога явилось то, что с осени прошлого года, с момента появления законодательной возможности для иностранных банков открывать филиалы в РФ, никто из игроков финансового рынка этой возможностью не воспользовался.

Министерство отмечает, что главной идеей является предоставление возможности таким филиалам работать с физлицами и расширить перечень операций с ценными бумагами. По мнению экспертов, предлагаемые послабления являются значимыми, однако до отмены санкций ожидать массового прихода в РФ иностранных банков не следует.
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