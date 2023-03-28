Минстрой РФ предложил удвоить тарифы за потребление воды без счетчиков

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Установку и обслуживание умных счетчиков в России планируют включить в тарифы ЖКХ

Расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла планируется включить в тарифы ЖКХ. С таким ...

Установку и обслуживание умных счетчиков в России планируют включить в тарифы ЖКХ

УрБК, Москва, 28.03.2023. Расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла планируется включить в ...

Администрация Екатеринбурга в 2015 году установила 7,4 тыс. счетчиков в муниципальном жилье

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2016. Администрация города Екатеринбурга в 2015 году установила в муниципальных жилых ...

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Свердловской области вырастут на 10%

Тарифы на коммунальные услуги в Свердловской области с 1 июля повысятся в среднем на 10%. Об этом сообщает пресс-служба ...

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Свердловской области вырастут на 10%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2015. Тарифы на коммунальные услуги в Свердловской области с 1 июля повысятся в среднем на ...