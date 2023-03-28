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Вчера, 16:38

Минстрой РФ предложил удвоить тарифы за потребление воды без счетчиков

УрБК, Москва, 16.06.2025. Минстрой РФ предложил удвоить тарифы за потребление воды без счетчиков в преддверии повышения тарифов на коммунальные услуги на 11-12% с июля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ведомство отметило, что на текущий момент утечка и неучтенный расход за год составляет 23,2% от всей подачи воды, а текущий повышающий коэффициент для расчета тарифов при отсутствии приборов учета (1,5) недостаточен для стимулирования их установки. Новый коэффициент по предложению министерства должен равняться 3.

Изменения, по мнению ведомства, позволят простимулировать установку приборов учета и остановят переход на оплату за воду по нормативам, а не по фактическому потреблению.
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