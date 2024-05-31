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Власти Среднего Урала за год направили на социальные выплаты 66 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. Власти Среднего Урала в 2024 году направили на социальные выплаты 66 млрд руб. Их получили более 805 тыс. человек. Такие данные привел министр финансов Свердловской области Александр Старков, сообщает департамент информполитики региона.

В целом расходы на социальную сферу по итогам прошлого года составили 64,5% от объема доходов, или 298,5 млрд руб. На обеспечение детей жильем было выделено 4,3 млрд руб., на социальное страхование неработающих — более 25,2 млрд руб., на лекарственное обеспечение — 6,2 млрд руб., на расходы капитального характера, включая строительство и ремонт школ, больниц и детсадов — 41,2 млрд руб. Также на 48% был увеличен объем средств, направляемых в соцфонд для выплат ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми и беременным женщинам.

Помимо этого, в 2024 году были проиндексированы зарплаты бюджетников, увеличен минимальный размер оплаты труда, проведена индексация пособий и выплат. По словам А. Старкова, регион выполнил все социальные обязательства в полном объеме.

В целом фактические расходы за прошлый год составили 109,8% годового прогноза, или 471 млрд руб., а налоговые и неналоговые доходы — 110,8% от прогноза, или 430,6 млрд руб. Расходы областного бюджета были исполнены в размере 96,6% к годовым назначениям, составив 462,9 млрд руб.
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