Власти Среднего Урала за год направили на социальные выплаты 66 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. В I квартале 2024 года расходы на финансирование социальной сферы Среднего Урала ...15.11.2022 Проект бюджета Свердловской области рассмотрен в первом чтении депутатами Заксобрания
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрели в первом чтении законопроект о региональном бюджете ...15.11.2022 Проект бюджета Свердловской области рассмотрен в первом чтении депутатами Заксобрания
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрели в первом чтении ...14.06.2022 Из бюджета Свердловской области на социальную сферу в I квартале было направлено 57 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2022. Правительством Свердловской области было принято постановление об исполнении ...22.05.2018 Прогноз по доходам бюджета Свердловской области увеличен на 4,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. Законодательное собрание Свердловской области одобрило подготовленный правительством ...