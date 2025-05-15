Минпромторг: В России отсутствуют риски роста цен на продукты со стороны производителей

УрБК, Москва, 15.05.2025. Минпромторг РФ планирует регулировать деятельность маркетплейсов, соответствующий ...12.05.2025 В России предложили продавать алкоголь по биометрии
УрБК, Москва, 12.05.2025. Биометрия может стать альтернативным способом идентификации личности при продаже алкоголя и ...04.02.2025 Доля торговли на маркетплейсах от всех розничных продаж превысила 15%
УрБК, Москва, 04.02.2025. Доля торговли на маркетплейсах от всех розничных продаж в России превысила 15%. Об этом ...04.03.2015 Торговые сети «заморозили» цены на социально значимые продукты питания
УрБК, Москва, 04.03.2015. Федеральные торговые сети «заморозили» цены по 20 позициям социально значимых товаров. Об ...19.04.2010 Министерство промышленности и торговли РФ предлагает запретить торговые бонусы на социально значимые продукты питания
УрБК, Москва, 19.04.2010. Министерство промышленности и торговли РФ предлагает запретить торговые бонусы на социально ...