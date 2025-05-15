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Минпромторг: В России отсутствуют риски роста цен на продукты со стороны производителей

УрБК, Москва, 11.06.2025. В России отсутствуют риски роста цен на продукты питания со стороны производителей. Торговые сети также добровольно обязуются сдерживать цены. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, пишет «Российская Газета».

По словам М. Чекушова, отсутствие рисков роста цен обусловлено в первую очередь тем, что приближается время поступления на рынок нового урожая. Помимо этого, торговые сети сохраняют отрицательную наценку по ряду социально значимых товаров, а доля продаж товаров, востребованных населением, с наценкой не более 10% на данный момент составляет около трети.

Также он отметил, что министерство еженедельно проводит встречи с участниками рынка и анализирует статистику. М. Чекушов подчеркнул, что, в случае появления предпосылок к росту цен, у ведомства имеется набор инструментов для его нивелирования.
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