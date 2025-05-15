Минпромторг: В России отсутствуют риски роста цен на продукты со стороны производителей

УрБК, Москва, 12.05.2025. Биометрия может стать альтернативным способом идентификации личности при продаже алкоголя и ...

В России предложили продавать алкоголь по биометрии

Доля торговли на маркетплейсах от всех розничных продаж превысила 15%

УрБК, Москва, 04.02.2025. Доля торговли на маркетплейсах от всех розничных продаж в России превысила 15%. Об этом ...