Российские туристы стали чаще посещать Калининградскую область

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Свердловчане стали чаще планировать отдых за границей

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УрБК, Екатеринбург, 09.04.2014. Государственные субсидии на авиаперелеты в Крым не решат проблему низкого интереса ...