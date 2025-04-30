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Российские туристы стали чаще посещать Калининградскую область

УрБК, Москва, 11.06.2025. Российские туристы стали чаще выбирать для отдыха курорты Калининградской области. Доля этого направления в структуре спроса в организованном секторе за год выросла с 4 до 6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данный сервиса Travelata.ru.

Из-за высокого спроса стоимость размещения в этом регионе увеличилась на 30-40% год к году.

Рост популярность этого направления может быть связан с перераспределением спроса на внутреннем рынке. Так, по данным «Слетать.ру», спрос на туры в Анапу за год снизился на 65%-70%, Сочи и Геленджик — на 20%. В целом по стране доля продажи туров в Краснодарский край уменьшилась до 33,1%

Также отмечается, что туристы стали чаще выбирать места для отдыха в Крыму, Дагестане и Санкт-Петербурге.
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