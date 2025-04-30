Российские туристы стали чаще посещать Калининградскую область

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2025. Свердловчане стали чаще выбирать мангальные зоны или гриль-домики для отдыха на майские ...24.03.2025 Свердловчане стали чаще планировать отдых за границей
Бронирование туров во второй половине февраля выросло на 14% ...10.02.2025 Спрос на российские лыжные курорты в этом сезоне вырос на 5-10%
УрБК, Москва, 10.02.2025. Спрос на российские лыжные курорты по сравнению с прошлым сезоном вырос на 5-10%. Стоимость ...21.06.2024 Свердловчане в 2024 году стали на 21% чаще выбирать путешествия в Китай
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В 2024 году поток туристов из Свердловской области в Китай вырос на 21%. К такому ...09.04.2014 «Зима-Лето»: субсидии на авиаперелеты в Крым не решат проблему низкого спроса этого направления
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2014. Государственные субсидии на авиаперелеты в Крым не решат проблему низкого интереса ...