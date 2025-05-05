Почти 70% опрошенных россиян временно отложили покупку квартиры

УрБК, Москва, 05.05.2025. 75% опрошенных россиян регулярно совершают импульсивные покупки. Стоимость незапланированных ...07.04.2025 При покупке квартиры в новостройке для 75% россиян важно наличие технологий умного дома
УрБК, Москва, 07.04.2025. Более 75% россиян учитывают наличие технологий умного дома при покупке квартиры в ...04.07.2024 Треть опрошенных россиян стала реже пользоваться такси
УрБК, Москва, 04.07.2024. 34% россиян стали реже пользоваться такси из-за подорожания услуги. Об этом пишет ТАСС, ...28.01.2016 ВЦИОМ: В 2016 году только 14% россиян готовы потратиться на ремонт квартиры
УрБК, Москва, 28.01.2016. В 2016 году только 14% россиян планируют сделать ремонт жилья. Об этом сообщает пресс-служба ...23.05.2013 НАФИ: почти треть россиян планирует улучшить жилищные условия с помощью ипотеки
УрБК, Москва, 23.05.2013. Количество россиян, планирующих улучшить свои жилищные условия с использованием ипотеки и ...