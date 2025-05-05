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Вчера, 13:05

Почти 70% опрошенных россиян временно отложили покупку квартиры

УрБК, Москва,10.06.2025. 68% опрошенных россиян временно отказались от приобретения собственного жилья. Об этом свидетельствуют результаты исследования маркетплейса «Выберу.ру», пишет «Газета.ру».

41% респондентов сделали отложили покупку в ожидании снижения рыночных ставок по ипотеки. Еще 27% сделали выбор в пользу арендной квартиры.

Оставшиеся 32% пока не планируют отказываться от планов по приобретению собственного жилья. Из них 57% хотят воспользоваться льготными ипотечными программами, остальные 43% планируют использовать рыночные программы или собственные средства.
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