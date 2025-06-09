Цены на шаурму в России за год выросли почти на 40%

УрБК, Москва, 17.04.2025. В России с начала февраля 2024 года по конец января 2025 года розничные продажи чая ...16.04.2025 За первые три месяца 2025 года число регистраций компаний в сфере общепита выросло на 5,1%
УрБК, Москва, 16.04.2025. В России за первые три месяца 2025 года число регистраций компаний в сфере общепита выросло ...24.12.2024 В России в 2025 году могут ввести ГОСТ на шаурму
УрБК, Москва, 24.12.2024. В России в будущем году могут ввести ГОСТ на шаурму. Также планируется провести ...12.07.2023 В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости за год вырос почти на 50%
В Екатеринбурге средняя цена продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2023 года выросла на 8% по сравнению с ...12.07.2023 В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости за год вырос почти на 50%
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. В Екатеринбурге средняя цена продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2023 года ...