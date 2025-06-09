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09.06.2025

Цены на шаурму в России за год выросли почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Средняя цена на шаурму в заведениях общепита РФ за год выросла на 39% — с 269 до 374 руб. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на данные платформы автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto.

По словам экспертов, данное удорожание — самое значительное за последние три года. Среди причин аналитики называют рост цен на ингредиенты, подорожание логистики, аренды и индексацию оплаты труда в сегменте HoReCa.

Отметим, что, несмотря на повышение цен, спрос на шаурму продолжает расти. Объемы продаж блюда за год возросли на 28%, а количество точек продаж — на 38%.
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