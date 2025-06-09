Цены на шаурму в России за год выросли почти на 40%

УрБК, Москва, 17.04.2025. В России с начала февраля 2024 года по конец января 2025 года розничные продажи чая ...

В России розничные продажи чая сократились на 3%

УрБК, Москва, 16.04.2025. В России за первые три месяца 2025 года число регистраций компаний в сфере общепита выросло ...

За первые три месяца 2025 года число регистраций компаний в сфере общепита выросло на 5,1%

УрБК, Москва, 24.12.2024. В России в будущем году могут ввести ГОСТ на шаурму. Также планируется провести ...

В России в 2025 году могут ввести ГОСТ на шаурму

В Екатеринбурге спрос на покупку коммерческой недвижимости за год вырос почти на 50%

В Екатеринбурге средняя цена продажи коммерческой недвижимости во II квартале 2023 года выросла на 8% по сравнению с ...