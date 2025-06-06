Nissan Motor подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

УрБК, Москва, 30.04.2025. Американские компании Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки (ТЗ) в России. Это ...23.04.2025 Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в России шесть товарных знаков
УрБК, Москва, 23.04.2025. Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в России шесть товарных знаков. Один из ...22.04.2025 Hyundai зарегистрировал четыре товарных знака в России
УрБК, Москва, 22.04.2025. Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai зарегистрировал в России четыре товарных ...31.10.2023 Число заявок на регистрацию товарных знаков в РФ за год выросло на 25%
УрБК, Москва, 31.10.2023. С начала года в России подали свыше 100 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков. Это на 10 ...11.04.2013 Toyota, Nissan, Honda и Mazda отзовут из России более 3 тысяч автомобилей
Представители авиакомпаний Toyota Motor, Nissan Motor, Honda Motor и Mazda Motor заявили о том, что отзывают по всему ...