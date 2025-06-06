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06.06.2025

Nissan Motor подал заявки на регистрацию товарных знаков в России

УрБК, Москва, 06.06.2025. Японский автоконцерн Nissan Motor подал заявки на регистрацию товарных знаков в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Регистрация будет осуществлена по соответствующим категориям Международной классификации товаров и услуг, охватывающим следующие сферы: транспортные средства, строительные услуги, финансовые сервисы, розничную и оптовую торговлю.

Компания намерена зарегистрировать товарные знаки на бренды Nissan (в различных вариантах), Infiniti, Nismo и Datsun.

Напомним, японский автоконцерн покинул российский рынок в 2022 году.

Ранее сообщалось, что южнокорейский производитель автомобилей Hyundai зарегистрировал четыре товарных знака в России.
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