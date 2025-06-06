Hyundai подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков в России

УрБК, Москва, 06.06.2025. Японский автоконцерн Nissan Motor подал заявки на регистрацию товарных знаков в России. Об ...

УрБК, Москва, 02.06.2025. Компания «Хендэ мотор СНГ», которая является официальным представителем Hyandai в России, ...

УрБК, Москва, 23.04.2025. Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в России шесть товарных знаков. Один из ...

УрБК, Москва, 22.04.2025. Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai зарегистрировал в России четыре товарных ...

УрБК, Москва, 31.10.2023. С начала года в России подали свыше 100 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков. Это на 10 ...