Вчера, 15:18

Hyundai подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков в России

УрБК, Москва, 14.08.2025. Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков в России, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Сообщается, что товарные знаки регистрируются по 12, 38, 28, 36 классам международной классификации товаров и услуг. К этим классам, в частности, относятся автомобили, запчасти, аксессуары для них, навигационные и телекоммуникационные услуги и многое другое.

Ранее Hyundai зарегистрировал в России четыре товарных знака, которые будут действовать до 2034 года.

Напомним, что корейский производитель прекратил продажу и производство автомобилей в России в 2022 году. В начале 2024 года была завершена сделка по продаже производственных площадок Hyundai в РФ. В феврале 2025 года компания опровергла предположения СМИ о возможном возвращении в Россию.
