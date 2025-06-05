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05.06.2025

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,7%

УрБК, Москва, 05.06.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2855 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,7%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
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