В Свердловскую область впервые в текущем году завезли импортные дыни

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. В Свердловскую область с начала июня завезли 15 т дынь из Казахстана. Это первая поставка данной культуры в регион в 2025 году, говорится в сообщении Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.



Специалисты ведомства проконтролировали качество продукции. Экспертиза не выявила наличие карантинных объектов, товар был допущен к продаже.