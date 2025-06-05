В Свердловскую область впервые в текущем году завезли импортные дыни

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора предотвратило ввоз в ...20.05.2025 В Свердловскую область завезли 12 тонн зараженных томатов из Узбекистана и Туркменистана
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2025. В Екатеринбург завезли 12 т томатов из Узбекистана и Туркменистана, зараженных ...16.05.2025 В Свердловскую область с начала мая завезли почти 260 тонн сезонных фруктов
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. В Свердловскую область с начала мая завезли 259 т сезонных фруктов из Узбекистана, ...25.04.2025 В Свердловскую область ввезли более 20 тонн зараженных мандаринов из Турции
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2025. В Свердловскую область ввезли 20,3 т мандаринов из Турции, зараженных карантинным ...04.04.2025 В Свердловскую область поставили 2 тонны зараженных киви из Ирана
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. В Свердловскую область завезли 2 т зараженных киви из Ирана, сообщает пресс-служба ...