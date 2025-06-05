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05.06.2025

В Свердловскую область впервые в текущем году завезли импортные дыни

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. В Свердловскую область с начала июня завезли 15 т дынь из Казахстана. Это первая поставка данной культуры в регион в 2025 году, говорится в сообщении Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты ведомства проконтролировали качество продукции. Экспертиза не выявила наличие карантинных объектов, товар был допущен к продаже.
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