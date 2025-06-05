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05.06.2025

УК «Сити-Центр» в мае получила 288 обращений от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 05.06.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Центр» (Верхняя Пышма) за май 2025 года получили 288 обращений от жителей, 76 из которых касались вопросов водоснабжения и отопления, 60 заявок — общестроительных работ, 29 заявок — настройки электроснабжения и освещения, 11 заявок — санитарного содержания жилого фонда. 33 аварийных вызова получено и передано для устранения выездной аварийной службе. Все заявки были выполнены в максимально короткие сроки.
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