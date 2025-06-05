УК «Сити-Центр» в мае получила 288 обращений от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 21.05.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Центр» (Верхняя Пышма) за апрель 2025 года ...15.04.2025 УК «Сити-Центр» за март 2025 года получила 381 обращение от жителей
УрБК, Верхняя Пышма, 15.04.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Центр» за март 2025 года получили 381 обращение ...15.04.2025 УК «Сити-сервис» в марте 2025 года обработала 3 774 заявки от жителей
УрБК, Верхняя Пышма, 15.04.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-сервис» (Верхняя Пышма) в марте текущего года ...11.03.2025 УК «Сити-Центр» в феврале получила и обработала 369 обращений от жителей
УрБК, Верхняя Пышма, 11.03.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Центр» (Верхняя Пышма) в феврале 2025 года ...21.02.2025 УК «Сити-Центр» в январе 2025 года получила и обработала 347 обращений от жителей
УрБК, Верхняя Пышма, 21.02.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Центр» (Верхняя Пышма) в январе 2025 года ...