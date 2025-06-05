УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:48

УК «Сити-Центр» в июле получила 416 обращений от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 22.08.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Центр» (Верхняя Пышма) за июль 2025 года получили 416 обращений от жителей, 143 из которых касались вопросов водоснабжения, 82 — общестроительных работ, 43 — настройки электроснабжения и освещения, 24 — санитарного содержания жилого фонда. 46 аварийных вызовов получено и передано для устранения выездной аварийной службе. Все заявки были выполнены в максимально короткие сроки.
