УК «Сити-Центр» в мае получила 288 обращений от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 04.09.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Центр» (Верхняя Пышма) за май 2025 года получили 388 обращений от жителей. Это следует из статистики компании.



Из указанного числа 136 заявок касалось вопросов водоснабжения и отопления, 53 заявки — общестроительных работ, 44 заявки — настройки электроснабжения и освещения.



Еще 16 заявок — санитарного содержания жилого фонда. 55 аварийных вызова получено и передано для устранения выездной аварийной службе. Все заявки были выполнены в максимально короткие сроки.