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05.06.2025

Годовая инфляция в России замедлилась до 9,66%

УрБК, Москва, 05.06.2025. Годовая инфляция в России с 27 мая по 2 июня составила 9,66% против 9,78% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.

За последнюю неделю цены на продовольственные товары в стране не изменились, непродовольственные подорожали на 0,03%, услуги — на 0,26%.

Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области в апреле замедлилась до 11,22%.
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