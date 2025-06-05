Годовая инфляция в России замедлилась до 9,66%

УрБК, Москва, 05.06.2025. Годовая инфляция в России с 27 мая по 2 июня составила 9,66% против 9,78% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.



За последнюю неделю цены на продовольственные товары в стране не изменились, непродовольственные подорожали на 0,03%, услуги — на 0,26%.



Напомним, что годовая инфляция в Свердловской области в апреле замедлилась до 11,22%.