В Екатеринбурге с 16 июня по 31 августа ограничат движение по улице Комсомольской

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. В Екатеринбурге срок закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой (от дома № 23 ...08.06.2023 В Екатеринбурге на месяц закроют движение в районе концерна «Калина» из-за строительства транспортной развязки
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Екатеринбурге строители перекроют ряд улиц в связи со строительством транспортной ...30.05.2019 В Екатеринбурге из-за ремонтных работ закроют и ограничат движение по мосту и двум путепроводам
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. В Екатеринбурге перекроют путепровод на ул. Комсомольской и ограничат движение по ...07.05.2019 В мае и июне в Екатеринбурге на несколько дней закроют движение по улице Комсомольской
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2019. В мае и июне в Екатеринбурге на несколько дней закроют движение по улице Комсомольской, ...07.09.2015 В Екатеринбурге на месяц ограничат движение по улице Комсомольской
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2015. ООО «Евро-Азиатская строительная компания» ограничит движение автотранспорта на ...