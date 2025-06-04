В Екатеринбурге с 16 июня по 31 августа ограничат движение по улице Комсомольской

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. В Екатеринбурге срок закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой (от дома № 23 ...

В Екатеринбурге срок закрытия движения транспорта по улице Анны Бычковой продлили до 9 августа

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Екатеринбурге строители перекроют ряд улиц в связи со строительством транспортной ...

В Екатеринбурге на месяц закроют движение в районе концерна «Калина» из-за строительства транспортной развязки

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2019. В Екатеринбурге перекроют путепровод на ул. Комсомольской и ограничат движение по ...

В Екатеринбурге из-за ремонтных работ закроют и ограничат движение по мосту и двум путепроводам

В мае и июне в Екатеринбурге на несколько дней закроют движение по улице Комсомольской

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2019. В мае и июне в Екатеринбурге на несколько дней закроют движение по улице Комсомольской, ...