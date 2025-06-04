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04.06.2025

В Екатеринбурге с 16 июня по 31 августа ограничат движение по улице Комсомольской

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В Екатеринбурге с 16 июня по 31 августа ограничат движение транспорта по ул. Комсомольской. Речь идет об участке от ул. Библиотечной до здания № 80 по ул. Комсомольской, сообщает департамент информполитики города.

Перекрытия связаны с проведением работ по строительству транспортной развязки у концерна «Калина».

Объехать закрытый участок можно по ул. Малышева, Егоршинскому переходу и Сибирскому тракту.
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