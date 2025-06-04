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04.06.2025

АТОР: Зарубежные авиакомпании могут сократить число ночных рейсов

УрБК, Москва, 04.06.2025. Зарубежные авиакомпании не откажутся от работы в России. Однако они могут пересмотреть свое расписание: сократить долю ночных рейсов в пользу дневных. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян, пишет ТАСС

По его словам, возможные изменения связаны с временной приостановкой работы российских аэропортов.

«Мой прогноз, что сейчас расписание стабилизируется, по возможности перевозчики перейдут на более понятные дневные слоты, которые меньше подвержены риску "ковра"», — заявил А. Мурадян.

Также он ожидает, что авиакомпании будут переходить на более вместительные самолеты, чтобы сократить число рейсов, но при этом не потерять текущий объем перевозок пассажиров.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость зарубежного отдыха россиян в летний сезон текущего года снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Заметнее всего подешевели туры в Таиланд и Вьетнам.
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