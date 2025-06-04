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04.06.2025

Плановые расходы бюджета Екатеринбурга в 2025 году увеличили на 13,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Плановые расходы бюджета Екатеринбурга в 2025 году увеличены на 13,4 млрд руб., доходы — на 6,8 млрд руб. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя главы Екатеринбурга Анна Турунцева на заседании гордумы по вопросу корректировки бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, передает департамент информполитики уральской столицы.

Дополнительные расходы будут направлены на развитие социальной сферы, а также городского хозяйства. В частности, на городской транспорт, включая обновление подвижного состава, будет выделено еще 5 млрд руб. Дополнительное финансирование также получит дорожное хозяйство. На него выделят еще 2 млрд руб. Отрасли социальной сферы будут дополнительно профинансированы на 2,9 млрд руб. Отметим, что на реализацию национальных проектов, таких как «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети» и «Семья», будет направлено 4,4 млрд руб.

Доходную часть городского бюджета планируется увеличить за счет повышения налоговых и неналоговых поступлений, а также за счет трансфертов из регионального и федерального бюджетов.

В результате внесенных изменений расходы бюджета Екатеринбурга в 2025 году составят 104 млрд руб., доходы — 94,3 млрд руб. По итогам заседания депутаты поддержали корректировку бюджета, приняв внесенные изменения.
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