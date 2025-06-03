Аналитики предупредили россиян о мошенничестве через пиратский контент

УрБК, Москва, 30.05.2025. Мошенники создали фишинговый ресурс, который имитирует официальный сайт МВД России, сообщает ...06.05.2025 Мошенники стали чаще создавать поддельные сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов
УрБК, Москва, 06.05.2025. Злоумышленники стали чаще создавать фишинговые ресурсы, замаскированные под сайты ...12.03.2025 Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян
УрБК, Москва, 12.03.2025. Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Они представляются ...14.11.2019 Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт россиян
УрБК, Москва, 14.11.2019. Мошенники придумали новый популярный способ вывода денежных средств с банковских карт россиян ...30.09.2015 ESET: 86% пользователей не готовы отказаться от пиратства
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