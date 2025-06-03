Аналитики предупредили россиян о мошенничестве через пиратский контент

УрБК, Москва, 30.05.2025. Мошенники создали фишинговый ресурс, который имитирует официальный сайт МВД России, сообщает ...

УрБК, Москва, 06.05.2025. Злоумышленники стали чаще создавать фишинговые ресурсы, замаскированные под сайты ...

Мошенники стали чаще создавать поддельные сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов

Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

УрБК, Москва, 12.03.2025. Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян. Они представляются ...