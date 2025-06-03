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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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03.06.2025

Аналитики предупредили россиян о мошенничестве через пиратский контент

УрБК, Москва, 03.06.2025. Мошенники стали чаще искать жертв среди россиян, которые ищут в интернете пиратские фильмы и сериалы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Обычно злоумышленники маскируются под известные платформы. Отмечается, что скачивание или использование пиратского контента (через интернет, Telegram-каналы или QR-коды) может привести к установке опасного программного обеспечения, которое повлечет за собой утечку личных данных.

По мнению старшего аналитика направления аналитических исследований Positive Technologies Яна Авезова, в будущем мошенники с помощью ИИ могут научиться подделывать отзывы, трейлеры и нарезки сцен фильмов или сериалов. Это позволит им убедить пользователя в подлинности онлайн-кинотеатра.

Аналитики подчеркивают, что целевая аудитория, которую рассчитывают обмануть мошенники — это молодые люди или фанаты конкретного контента. Зачастую данный сегмент игнорирует предупреждения о безопасности от антивируса или браузера и устанавливают ПО без проверки.

Ведущий аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Евгений Егоров сообщает, что для защиты от мошеннических схем важно пользоваться легальными стриминговыми площадками.
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