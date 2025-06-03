Российские аграрии увеличили посевные площади картофеля на 10 тыс. га

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Внутренние цены на картофель и другие овощи в стране снизятся после того, как аграрии начнут снимать новый урожай в ...

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УрБК, Москва, 23.05.2025. Внутренние цены на картофель и другие овощи в стране снизятся к июлю после того, как аграрии ...

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УрБК, Москва, 05.04.2021. Российские аграрии по итогам 2020 года не смогли выполнить ключевые показатели по ...

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Свердловские аграрии в 2015 году увеличили посевные площади всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...

В Свердловской области в 2015 году посевные площади увеличили всего на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2015. Свердловские аграрии в 2015 году увеличили посевные площади всего на 0,1% по сравнению ...