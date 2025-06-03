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03.06.2025

Российские аграрии увеличили посевные площади картофеля на 10 тыс. га

УрБК, Москва, 03.06.2025. Российские аграрии увеличили посевные площади картофеля на 10 тыс. га. По итогам посевной они могут расшириться и до 20 тыс. га. Об этом завили в Картофельном союзе, пишут «Известия».

Изначально планировалось засеять 286 тыс. га, увеличив прошлогоднюю площадь под картофель на 6,5 тыс. га. Увеличение площади еще на 10 тыс. га позволит дополнительно собрать 250 тыс. т продукции.

Аграрии заявили, что принимают все необходимые меры для получения качественного урожая и увеличения его объемов. Однако их беспокоит большой завоз картофеля из-за рубежа, в связи с чем они призывают торговые сети поддержать отечественных сельхозпроизводителей.

На данный момент в некоторых регионах уже началась уборка ранних сортов. Минсельхоз заявляет, что снижения цен на картофель можно ожидать в июле.
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