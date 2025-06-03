Российские аграрии увеличили посевные площади картофеля на 10 тыс. га

Внутренние цены на картофель и другие овощи в стране снизятся после того, как аграрии начнут снимать новый урожай в ...23.05.2025 Минсельхоз: Внутренние цены на картофель в России снизятся к июлю
УрБК, Москва, 23.05.2025. Внутренние цены на картофель и другие овощи в стране снизятся к июлю после того, как аграрии ...05.04.2021 Российские аграрии в 2020 году не выполнили показатели по самообеспечению картофелем и молоком
УрБК, Москва, 05.04.2021. Российские аграрии по итогам 2020 года не смогли выполнить ключевые показатели по ...23.07.2015 В 2015 году посевные площади в Свердловской области увеличили всего на 0,1%
Свердловские аграрии в 2015 году увеличили посевные площади всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...23.07.2015 В Свердловской области в 2015 году посевные площади увеличили всего на 0,1%
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2015. Свердловские аграрии в 2015 году увеличили посевные площади всего на 0,1% по сравнению ...