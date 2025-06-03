Доля сферы информационных технологий в ВВП России выросла более чем на треть

УрБК, Москва 11.10.2023. Доля дружественных стран в экспорте увеличилась с начала прошлого года в два раза. Об этом ...22.12.2022 На Южном Урале почти на треть выросли инвестиции металлургических предприятий
УрБК, Челябинск, 22.12.2022. В январе-сентябре 2022 года вложения в основной капитал обрабатывающих предприятий страны, ...13.05.2022 За четыре месяца расходы российского бюджета выросли почти на четверть
За первые четыре месяца 2022 года расходы российского бюджета выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным ...13.05.2022 За четыре месяца расходы российского бюджета выросли почти на четверть
УрБК, Москва, 13.05.2022. За первые четыре месяца 2022 года расходы российского бюджета выросли почти на четверть по ...20.03.2012 В 2011 году 27 начинающих и 9 действующих малых инновационных компаний сферы IT и отрасли связи получили субсидии правительства Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2012. Объем инвестиций в отрасли информационных технологий и связи за прошедший год вырос в ...