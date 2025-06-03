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03.06.2025

Доля сферы информационных технологий в ВВП России выросла более чем на треть

УрБК, Москва, 03.06.2025. В России доля сферы информационных технологий (IT) в совокупном ВВП за последние три года выросла более чем на треть, до 2,4%. Продажи российского ПО за этот же период выросли вдвое, до 4,5 трлн руб. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), сообщает ТАСС.

По словам М. Мишустина, отечественные компании активно закупают оборудование и расширяют вычислительные мощности, увеличивая инвестиции в свое развитие.

Также он отметил, что вложения IT-компаний в основной капитал с 2022 года выросли в 2,5 раза, достигнув по итогам 2024 года отметки в 800 млрд руб.
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