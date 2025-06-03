Для свердловских больниц закупят почти 2 тыс. единиц медоборудования

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2025. К борьбе с лесными пожарами в Свердловской области привлекут более 1 тыс. специалистов ...21.04.2025 На Среднем Урале построят семь поликлиник
Возведение объектов предполагается завершить до конца 2025 года ...18.04.2025 В Свердловской области выросла обеспеченность врачами
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. В Свердловской области за последние четыре года обеспеченность врачами выросла с 31,4 ...18.07.2024 В Свердловской области в этом году отремонтируют 15 школ и 40 медучреждений
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2024. В Свердловской области до конца года отремонтируют 15 школ и 40 медицинских учреждений, ...04.12.2017 В России участники медицинских картелей заработали 23 млрд рублей за три года
УрБК, Москва, 04.12.2017. Сумма доходов участников картелей на торгах по поставке медикаментов и медицинского ...