УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
03.06.2025

Для свердловских больниц закупят почти 2 тыс. единиц медоборудования

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2025. Для свердловских больниц в 2025 году закупят почти 2 тыс. единиц медицинского оборудования общей стоимостью более 2,2 млрд руб. Об этом рассказал в своем Telrgram-канале врио губернатора Среднего Урала Денис Паслер.

По его словам, больницы в Реже, Тугулыме, Первоуральске, Краснотурьинске, Байкалово уже получили новые аппараты для УЗИ.

Напомним, что с 2021 по 2024 годы минздрав региона закупил свыше 16 тыс. единиц медоборудования на сумму более 11,3 млрд руб. В частности, власти приобрели 46 компьютерных томографов, 12 аппаратов МРТ, четыре ангиографических комплекса и другую важную технику.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области за последние четыре года обеспеченность врачами выросла с 31,4 до 35,3 специалиста на 10 тыс. населения. В регионе функционирует 156 государственных медицинских учреждений, из которых первичную медико-санитарную помощь оказывают 106 медицинских организаций.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.04.2025 К борьбе с лесными пожарами в Свердловской области привлекут более 1 тыс. спасателей и 2,8 тыс. единиц оборудования

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2025. К борьбе с лесными пожарами в Свердловской области привлекут более 1 тыс. специалистов ...

21.04.2025 На Среднем Урале построят семь поликлиник

Возведение объектов предполагается завершить до конца 2025 года ...

18.04.2025 В Свердловской области выросла обеспеченность врачами

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. В Свердловской области за последние четыре года обеспеченность врачами выросла с 31,4 ...

18.07.2024 В Свердловской области в этом году отремонтируют 15 школ и 40 медучреждений

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2024. В Свердловской области до конца года отремонтируют 15 школ и 40 медицинских учреждений, ...

04.12.2017 В России участники медицинских картелей заработали 23 млрд рублей за три года

УрБК, Москва, 04.12.2017. Сумма доходов участников картелей на торгах по поставке медикаментов и медицинского ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18