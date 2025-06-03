В Свердловской области появятся 120 новых гостиничных номеров категории пять звезд

Материалы по теме

На «Иннопроме» правительство Свердловской области подпишет соглашение с крупным инвестором из Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. В Свердловскую область приходит крупный инвестор: соответствующее соглашение будет ...

Суд рассмотрит иск о банкротстве гостинично-развлекательного комплекса «Евразия»

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2015. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление администрации Екатеринбурга о ...

В Екатеринбурге классифицировано порядка 40% отелей

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2012. Сфера гостеприимства Екатеринбурга в настоящее время представлена 99 гостиницами. Общее ...

Министерство экономики Свердловской области предлагает освободить гостиницы, в строительство которых было вложено свыше 1 млрд. рублей, от налога на имущество

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2011. «Министерство экономики, как уполномоченный орган по налоговым льготам, подготовило ...

К 2020 году число работающих в Екатеринбурге иностранных гостиничных операторов планируется увеличить с 5 до 11

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2011. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб провел очередное заседание ...