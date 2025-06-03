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03.06.2025

В Свердловской области появятся 120 новых гостиничных номеров категории пять звезд

УрБК. Екатеринбург, 03.06.2025. В Свердловской области появятся 120 новых гостиничных номеров категории пять звезд в результате постройки второй очереди отеля «Рамада» вдоль Кольцовского тракта в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал департамента информполитики региона.

Соглашение по сопровождению инвестиционного проекта заключили Агентство привлечения инвестиций Свердловской области и ООО «Гостинично-Развлекательный комплекс «Евразия». Ранее данный проект получил право на льготное кредитование в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Реализация проекта начнется в текущем году. Помимо расширения номерного фонда, новое здание увеличит число конференц-залов и ресторанов в городе. Также будет открыта вторая SPA-зона комплекса. Объем вложений в проект составит 3 млрд руб. Будет создано 139 рабочих мест. Закончить постройку планируется в 2028 году.
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