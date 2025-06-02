В Свердловской области назвали самые высокооплачиваемые профессии

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области по итогам апреля самую высокую зарплату предлагают коммерческим ...30.04.2025 Аналитики определили профессии в Свердловской области с самыми высокими темпами роста зарплат
В Свердловской области медиана предлагаемых зарплат в I квартале 2025 года составила 69,9 тыс. руб., что на 9,9 тыс. ...30.04.2025 Аналитики определили профессии в Свердловской области с самыми высокими темпами роста зарплат
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2025. В Свердловской области медиана предлагаемых зарплат в I квартале 2025 года составила ...30.09.2024 В Свердловской области число предложений о работе в III квартале 2024 года выросло на 12%
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области в III квартале было открыто 124 тыс. вакансий, что на 12% больше ...19.01.2010 В 2009 году численность безработных в Краснотурьинске выросла в 3 раза
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2010. За 12 месяцев 2009 года с целью поиска работы в службу занятости Краснотурьинского ...