В Свердловской области назвали самые высокооплачиваемые профессии

В Свердловской области медиана предлагаемых зарплат в I квартале 2025 года составила 69,9 тыс. руб., что на 9,9 тыс. ...

Аналитики определили профессии в Свердловской области с самыми высокими темпами роста зарплат

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2025. В Свердловской области медиана предлагаемых зарплат в I квартале 2025 года составила ...

Аналитики определили профессии в Свердловской области с самыми высокими темпами роста зарплат

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области в III квартале было открыто 124 тыс. вакансий, что на 12% больше ...

В Свердловской области число предложений о работе в III квартале 2024 года выросло на 12%

В 2015 году в Екатеринбурге высадили в 2,5 раза больше деревьев, чем в 2014

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2016. В Екатеринбурге в 2015 году специалисты МБУ «Зеленстрой» высадили 3 тыс. 257 деревьев, ...