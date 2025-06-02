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02.06.2025

В Свердловской области назвали самые высокооплачиваемые профессии

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области по итогам апреля самую высокую зарплату предлагают коммерческим директорам. Медиана зарплатного предложения для них составила 200 тыс. руб., что в 2,9 раза больше, чем в целом по рынку (70 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.

На втором месте в списке самых высокооплачиваемых специалистов — руководители строительных проектов: им предлагают 165 тыс. руб. (в 2,4 раза больше общей рыночной медианы), на третьем — руководители отдела продаж, агенты по недвижимости, системные аналитики, директора по персоналу, руководители отдела логистики и операционные директора (по 150 тыс. руб., в 2,1 раза больше), на четвертом — геологи (145 тыс. руб., в 2,1 раза больше).

В топ-15 специальностей по уровню предлагаемых заработных плат также вошли: геодезист (143,8 тыс. руб., что в 2,1 раза больше рыночной медианы), главный инженер проекта, руководитель отдела маркетинга и рекламы (по 135 тыс. руб., в 1,9 раза больше), прораб, мастер СМР (134,9 тыс. руб., в 1,9 раза больше), руководитель филиала (133,1 тыс. руб., в 1,9 раза больше), токарь, фрезеровщик, шлифовщик (129,8 тыс. руб., в 1,9 раза больше).
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