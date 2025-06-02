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02.06.2025

Производители предупредили о возможном росте цен на продукты из-за обязательных ГОСТов

УрБК, Москва, 02.06.2025. Производители пищевых продуктов предупредили о возможном росте цен на товары, в том числе социально значимые, из-за нового законопроекта, который введет для участников рынка обязательные ГОСТы, сообщают «Известия».

Сейчас отечественные компании производят продукцию по техническим условиям и собственным стандартам. Если законопроект примут (сейчас его готовят ко второму чтению), то у пищевиков появятся дополнительные расходы на изменение состава, упаковки, а также на переоформление разрешительных документов.

Между тем разработчики законопроекта уверены, что он нацелен на защиту потребителей и приведет к снижению числа некачественных продуктов на полках магазинов.
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