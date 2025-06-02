Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер по борьбе с мошенничеством

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В России будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками

В России с 4 июня будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Его цель состоит в налаживании обмена ...

В России будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками

УрБК, Москва, 30.05.2025. В России с 4 июня будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Его цель ...

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонными мошенниками

Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. Документ размещен на сайте ...

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонными мошенниками

УрБК, Москва, 01.04.2025. Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. Документ ...

Россияне получат возможность подключиться к сервису выявления телефонных мошенников

УрБК, Москва, 19.03.2025. Жители России получат возможность подключиться к сервису выявления телефонных мошенников, ...