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02.06.2025

Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер по борьбе с мошенничеством

УрБК, Москва, 02.06.2025. Российское правительство прорабатывает второй пакет мер по борьбе с финансовым мошенничеством. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС.

Он уточнил, что новый пакет будет предусматривать усиление уголовной и административной ответственности для мошенников.

Д. Григоренко также напомнил, что 1 июня вступил в силу закон о борьбе с мошенниками.

Ранее сообщалось, что в России с 4 июня будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Его цель — налаживание обмена информацией между государственными и негосударствеными структурами.
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