Правительство РФ прорабатывает второй пакет мер по борьбе с мошенничеством

В России с 4 июня будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Его цель состоит в налаживании обмена ...30.05.2025 В России будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками
УрБК, Москва, 30.05.2025. В России с 4 июня будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Его цель ...01.04.2025 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонными мошенниками
Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. Документ размещен на сайте ...01.04.2025 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонными мошенниками
УрБК, Москва, 01.04.2025. Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. Документ ...19.03.2025 Россияне получат возможность подключиться к сервису выявления телефонных мошенников
УрБК, Москва, 19.03.2025. Жители России получат возможность подключиться к сервису выявления телефонных мошенников, ...