УБРиР запустил кредитование самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. На начало 2025 года в Свердловской области зарегистрировано 360 тыс. 557 самозанятых. ...15.05.2024 В УБРиР появился потребительский кредит до 5 млн рублей под отложенный залог автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил новый вид кредитования — под ...13.12.2023 Число самозанятых россиян в I квартале 2024 года может увеличиться до 10 млн человек
В I квартале 2024 года количество самозанятых россиян может вырасти до 10 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости» ...13.12.2023 Число самозанятых россиян в I квартале 2024 года может увеличиться до 10 млн человек
УрБК, Москва, 13.12.2023. В I квартале 2024 года количество самозанятых россиян может вырасти до 10 млн человек. Об ...19.10.2021 УБРиР начал выдавать кредиты самозанятым под 11,6% годовых
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал выдавать кредиты самозанятым ...