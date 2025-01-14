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УБРиР запустил кредитование самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил программу кредитования для самозанятых, работающих более 12 месяцев и стабильно выплачивающих налог на доходы. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сумма займа может составлять от 200 тыс. до 5 млн руб. Срок — до 5 лет. Кредит — нецелевой, потратить средства можно как на оборудование и материалы, так и на потребительские цели.

«Число самозанятых в России продолжает расти, они являются активными пользователями банковских продуктов. На основе статистических данных мы видим, что обороты самозанятых становятся более стабильными и предсказуемыми, однако на сегодняшний день почему-то до сих пор не все банки готовы работать с такими клиентами, хотя у этой категории заемщиков существует огромный отложенный спрос на кредитные продукты», — сообщила руководитель блока развития потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.

Отметим, что по данным ФНС в России в качестве самозанятых зарегистрировано более 12 млн человек. Их доходы превышают 5,2 трлн руб. Чаще всего они предоставляют автомобильно-транспортные услуги, а также услуги в сфере ремонта и строительства, в сфере IT и красоты.
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