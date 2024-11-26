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В Свердловской области на благоустройство претендуют более 150 общественных пространств

УрБК, Екатеринбург. 10.04.2025. В Свердловской области на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году претендуют более 150 общественных пространств в 56 муниципалитетах. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Списки объектов, претендующих на благоустройство, сформированы по итогам общественных обсуждений в феврале-марте текущего года. Они будут вынесены на всероссийское голосование, которое пройдет с конца апреля по 12 июня.

Отдать свой голос жители региона смогут на платформе «Госуслуги», с помощью волонтеров в общественных местах и на территориях, вынесенных на голосование, а также в мобильном приложении «Госуслуги: Решаем вместе».

Отметим, что с 2017 по 2024 год в регионе было обновлено 3 тыс. 334 общественных и дворовых территорий.
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