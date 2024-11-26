В Свердловской области на благоустройство претендуют более 150 общественных пространств

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2024. Все запланированные на 2024 год работы по благоустройству общественных пространств в ...19.09.2024 В Екатеринбурге до конца сентября завершится благоустройство дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Екатеринбурге к концу сентября завершится благоустройствj дворовых территорий в ...09.04.2024 Более 144 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за благоустройство парков в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. 144 тыс. 129 жителей Екатеринбурга проголосовали за благоустройство городских ...01.03.2024 Голосование за объекты благоустройства в Свердловской области в рамках проекта «Жилье и городская среда» пройдет с 15 по 17 марта
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Жители Свердловской области в период с 15 по 17 марта смогут отдать свой голос за ...22.03.2023 В Свердловской области начали готовиться к голосованию за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» на 2024 год
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Свердловской области началась подготовка к рейтинговому голосованию за объекты ...