В Свердловской области на благоустройство претендуют более 150 общественных пространств

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2024. Все запланированные на 2024 год работы по благоустройству общественных пространств в ...

В Свердловской области полностью выполнили годовой план по благоустройству общественных пространств

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Екатеринбурге к концу сентября завершится благоустройствj дворовых территорий в ...

В Екатеринбурге до конца сентября завершится благоустройство дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

Более 144 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за благоустройство парков в 2025 году

Голосование за объекты благоустройства в Свердловской области в рамках проекта «Жилье и городская среда» пройдет с 15 по 17 марта

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Жители Свердловской области в период с 15 по 17 марта смогут отдать свой голос за ...