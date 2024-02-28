В 2024 году доходы «Автодора» от сбора платы за проезд выросли на 50%

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Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год

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УрБК, Екатеринбург, 14.11.2016. Дефицит бюджета Свердловской области в следующем году установлен в 9 млрд 168,7 млн ...