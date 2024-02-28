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Вчера, 10:42

В 2024 году доходы «Автодора» от сбора платы за проезд выросли на 50%

УрБК, Москва, 09.04.2025. По итогам 2024 года доходы «Автодора» от сбора платы за проезд составили 121,8 млрд руб. В 2023 году этот показатель был 80,2 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на годовую бухгалтерскую отчетность госкомпании.

Отмечается, что динамика сбора ускорилась в 2024 году. Так, в 2022 году прирост составил 44%, а в 2023 году 36,5%. Изначально в планах «Автодора» было собрать в 2024 году 105 млрд руб., но фактически получилось на 16% больше.

Что касается субсидий федерального бюджета на управление дорогами, они выросли с 35,3 млрд до 89,5 млрд руб., субсидии на строительство и реконструкцию — с 85,8 млрд до 100,6 млрд руб. Расходы на доверительное управление дорогами увеличились с 95,2 млрд до 127 млрд руб. В то же время субсидии на строительство и реконструкцию сократились до 259 млрд руб. с 581 млрд руб.

В «Автодоре» объяснили, что рост доходов связан с развитием инфраструктуры и растущей востребованностью платных магистралей. В прошлом году интенсивность движения выросла на 30% по сравнению с 2023 годом. Всего было совершено почти 400 млн проездов. Также в компании напомнили о введенной в эксплуатацию трассе М-12 от Москвы до Казани, которой автомобилисты стали активно пользоваться в прошлом году.

Добавим, что в Свердловской области у платной трассы М-12, строительство которой продолжается, уже установили щиты с информацией о стоимости проезда. Цены начинаются от 300 руб. для легкового автомобиля и мотоцикла, для автобусов и нетяжелых грузовых транспортных средств цены установлены на уровне 600 руб., для большегрузов — 900 руб.

Напомним, что строительство участка между населенными пунктами Дюртюли и Ачит, дорога из Екатеринбурга в Москву сократится до 10 часов. Движение здесь должно быть открыто в начале лета этого года.
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