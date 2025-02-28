В Свердловской области на коксовых батареях ЕВРАЗ НТМК установлены инновационные двери повышенной газоплотности

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. ЕВРАЗ НТМК представил общественности экологические проекты на коксохимическом ...11.11.2024 На ЕВРАЗ НТМК началась плановая проверка Росприроднадзора
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. На ЕВРАЗ НТМК началась плановая проверка Росприроднадзора. Проверяющие проведут замеры ...23.05.2024 На субботники в Нижнем Тагиле и Качканаре вышло более 2,5 тыс. сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Металлурги и горняки уральских предприятий ЕВРАЗа провели массовый субботник, по итогам ...22.01.2024 ЕВРАЗ НТМК вложит более 3 млрд рублей в строительство новых установок на коксохимическом производстве в рамках проекта «Чистый воздух»
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» ЕВРАЗ НТМК вложит более 3 млрд ...13.05.2022 ММК запустил систему автоматического распознавания газования дверей и газоотводящих стояков коксовых батарей
УрБК, Магнитогорск, 13.05.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) запустил систему автоматического ...