В Свердловской области на коксовых батареях ЕВРАЗ НТМК установлены инновационные двери повышенной газоплотности

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Нижний Тагил, 08.04.2025. В Нижнем Тагиле на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК переходят на использование инновационных дверей повышенной газоплотности на коксовых батареях.Подобные конструкции предназначены для герметизации печных камер и минимизации выбросов коксового газа и пыли в атмосферу, что позволяет снизить воздействие на окружающую среду, а также улучшить условия труда сотрудников.Двери нового образца изготавливаются с применением инновационных технологий лазерной резки, сварки и термоупрочнения. Сборно-сварная конструкция изготовлена из легированной стали, что обеспечивает необходимую упругость и термостойкость. Также по периметру корпуса расположены специальные узлы регулировки прижима, они равномерно уплотняют поверхность, благодаря чему показатель газоплотности превышает 95%.В 2024 году на коксохимическом производстве было заменено 24 двери, инвестиции ЕВРАЗа составили более 30 млн рублей. Программа продолжается — в 2025 году планируется заменить 34 двери.