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Вчера, 16:21

Кольцовские таможенники рассказали о новой схеме обмана пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. В Кольцово обнаружили новую схему обмана доверчивых пассажиров, следующих из Екатеринбурга в Баку, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Как рассказали сами пассажиры, незадолго до регистрации или уже около стойки к ним подходили незнакомцы с просьбой «помочь с передачей посылки для родственника». Пассажиры верили, что получатели груза встретят их в аэропорту. По их словам, они не знали, что было внутри посылок.

Так, один из них попытался вывезти 100 таблеток и 16 флаконов с препаратами для лечения различных заболеваний, у другого обнаружили пакет с 400 стиками для электронных сигарет. За попытку провоза незадекларированных товарных партий может грозить штраф и конфискация товаров, а также административная ответственность.

«Подобная схема попыток незаконного перемещения товаров используется достаточно часто. Например, только за этот год нами пресечены 9 попыток ввоза товарных партий iphone 16 pro max из ОАЭ — всего 65 штук. Очевидно, что телефоны ввозились не для личного пользования, а в качестве "курьеров" выступали доверчивые пассажиры, которым и пришлось нести ответственность за нарушение таможенного законодательства», — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.
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