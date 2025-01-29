Кольцовские таможенники рассказали о новой схеме обмана пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. За 2024 год таможенники аэропорта Кольцово выявили 1 тыс. 300 правонарушений. Об этом ...18.09.2024 В Кольцово таможенники задержали гражданина Китая с 4 тыс. незадекларированных сигарет
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В аэропорту Кольцово таможенники задержали гражданина Китая (КНР), который вез свыше 4 ...22.07.2024 Через таможенный контроль в аэропорту Кольцово в I полугодии 2024 года прошли 980 тыс. пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2024. Зону таможенного контроля в екатеринбургском аэропорту Кольцово в I полугодии 2024 года ...07.03.2024 Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажира из ОАЭ 2 тыс. стиков для е-сигарет
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса ...31.05.2019 В Кольцово таможенники обнаружили в багаже пассажиров незадекларированные геодезические приборы
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2019. Таможенники аэропорта Кольцово при контроле рейса Екатеринбург — Ташкент обнаружили в ...