На благоустройство парка Пионеров в Кушве выделено 66,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Ревда получат 234 млн руб. на обновление лифтового ...08.11.2024 В селе Курьи благоустроен парк за 40 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2024. На благоустройство парка в селе Курьи из бюджета Свердловской области было выделено 40 ...16.01.2024 Екатеринбуржцы до 28 января могут внести свое предложение по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Жители Екатеринбурга в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской ...20.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил Карпинску и Верхотурью более 24,6 млн рублей на благоустройство парков
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального кабинета ...01.11.2022 В 2023 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Свердловской области будет направлено 2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В 2023 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской ...