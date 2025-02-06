На благоустройство парка Пионеров в Кушве выделено 66,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Парк пионеров в Кушве (Свердловская область) будет благоустроен за 66,5 млн руб. Эти средства выделены из областного бюджета по решению врио губернатора Дениса Паслера, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Еще 10 млн руб. будет направлено из муниципального бюджета. Общая стоимость двухгодичного проекта оценивается в 165 млн руб.



Уточняется, что эти средства выделяются в 2025 году по региональной программе «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области», которая теперь реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



В парке планируется создать пешеходные дорожки, аллеи с освещением, обустроить детские и спортивные площадки. Особое внимание в проекте уделено созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.



«Уверен, что обновленная территория станет не только местом притяжения горожан, но и площадкой для множества городских массовых мероприятий, в том числе посвященных Дню Победы», — сказал глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.



Добавим, что в общей сложности, в этом году по региональной программе муниципалитетам будет направлено около 1,2 млрд руб. на обновление 34 общественных и 4 дворовых территорий.



Напомним, с 21 апреля по 12 июня екатеринбуржцы смогут проголосовать за объекты для благоустройства. Им будет предложено выбрать одну из восьми зеленых территорий.