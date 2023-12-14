В Свердловской области на покупку новых автобусов для малых муниципалитетов направили 200 миллионов рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональным перевозчикам закупить ...20.07.2015 Свердловской области выделили более 140 млн рублей для закупки автобусов на газе
УрБК, Москва, 20.07.2015. Правительство РФ выделило Свердловской области 143,14 млн руб. для закупки новых автобусов, ...12.08.2014 В Свердловской области объявлен отбор муниципалитетов для предоставления субсидий малому и среднему бизнесу в 2015 году
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2014. Министерство экономики Свердловской области объявило о проведении отбора муниципальных ...21.05.2013 Екатеринбургу и Нижнему Тагилу выделят более 100 млн рублей на приобретение газомоторных автобусов
Правительство Свердловской области выделит 120 млн руб. муниципалитетам на приобретение автобусов, работающих на ...13.04.2009 Свердловская область получит из федерального бюджета 631 млн. рублей на закупку автобусов и спецавтотранспорта
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2009. Свердловской области из федерального бюджета будет выделено 631 млн. рублей на закупку ...