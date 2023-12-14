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Вчера, 11:00

В Свердловской области на покупку новых автобусов для малых муниципалитетов направили 200 миллионов рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. На покупку новых автобусов для малых муниципалитетов Свердловской области врио губернатора Свердловской области Денис Паслер направил 200 млн руб. в виде субсидий. Постановление об этом было принято на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба департамента информационной политики Свердловской области.

Предполагается, что на сумму в 200 млн рублей удастся закупить не менее 34 автобусов, деньги предназначены для муниципальных образований с численностью населения менее 150 тысяч человек.

Также правительство определило и порядок представления этих субсидий, они предназначены для покупки автобусов малого и среднего классов российского производства.

«Софинансирование закупки из областного бюджета составит более 70%. При этом муниципалитет вправе как самостоятельно приобретать автобусы, так и передать деньги на закупку компании-перевозчику», — говорится в сообщении.

Получить субсидию смогут муниципалитеты, которые ранее сообщали о желании обновиться автобусный парк. Среди них Краснотурьинск, Первоуральск, Верхняя Салда, Новоуральск, Красноуральск и другие.
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