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Вчера, 14:21

Из Екатеринбурга запустят прямые авиарейсы в Иран, Катар и Саудовскую Аравию

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. Из Екатеринбурга планируется запустить прямые авиарейсы в Иран, Катар и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на заявление главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева на туристской выставке «Лето-2025».

По его словам, авиасообщение с этими странами могут наладить уже в текущем году.

«Авиасообщение с Ираном — вопрос ближайшего времени. Также в ближайшей перспективе мы рассматриваем вопрос авиасообщения с Саудовской Аравией и Катаром. Думаю, это тоже вопрос 2025 года», — сказал М. Мальцев.

Ранее Михаил Мальцев сообщал о возможном возобновлении в июле авиасообщения с курортом Тамчы в северном Иссык-Куле.
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