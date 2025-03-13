Из Екатеринбурга запустят прямые авиарейсы в Иран, Катар и Саудовскую Аравию

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УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. Прерванное три года назад прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Иссык-Кулем могут ...

Президент УАТ Михаил Мальцев обсудил с и.о. генконсула Кыргызстана Гульнурой Нарматовой план сотрудничества на предстоящий сезон

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Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подписал меморандумы о сотрудничестве с шестью странами на конгрессе в Иране

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Авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться с 15 июля

УрБК, Москва, 30.06.2020. Россия рассматривает предложение Турции об открытии авиасообщения между странами с 15 июля. ...

Хуситы планируют атаковать Саудовскую Аравию

Хуситы планируют атаковать Саудовскую Аравию, если бомбардировки Йемена не прекратятся. Об этом сообщает РИА ...