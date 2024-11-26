ФАС рекомендует регионам активнее заключать ценовые соглашения по мясу

УрБК, Москва, 26.11.2024. Региональные власти получили полномочия заключать с производителями и торговыми сетями ...19.03.2020 Челябинское Управление ФАС просит органы власти, экспертов рынка и бизнес воздержаться от ценовых прогнозов
УрБК, Челябинск, 19.03.2020. Воздержаться от ценовых прогнозов просит Челябинское Управление ФАС России. Это связано с ...19.08.2016 ФАС просит полномочия снижать тарифы ЖКХ в регионах
УрБК, Москва, 19.08.2016. Федеральная антимонопольная служба предложила обязать глав субъектов РФ заключать с ...25.08.2014 Минсельхоз РФ предлагает административными способами сдерживать рост цен
УрБК, Москва 25.08.2014. Минсельхоз разработал проект разрешающий регионам заключать соглашения с производителями ...06.08.2009 ФАС РФ и Банк России продолжит рассмотрение дел, возбужденных по признакам нарушения ЗАО «Банк ВТБ 24», ЗАО «Райффайзенбанк» и страховыми организациями антимонопольного законодательства
УрБК, Москва, 06.08.2009. 10 сентября 2009 года совместная Комиссия ФАС России и Банка России продолжит рассмотрение ...