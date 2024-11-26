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Сегодня, 15:53

ФАС рекомендует регионам активнее заключать ценовые соглашения по мясу

УрБК, Москва, 03.04.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендует регионам РФ активнее заключать ценовые соглашения по мясу. Данная мера направлена на стабилизацию стоимости социально значимых продуктов, сообщает пресс-служба ведомства.

Рекомендации касаются заключения временных ценовых соглашений, предусмотренных постановлением правительства РФ № 662. В случае необходимости региональные органы власти могут подписывать такие соглашения с поставщиками, производителями и торговыми организациями.

По данным на март 2025 года, ценовые соглашения по баранине были заключены в 16 регионах, по говядине — в 24, по свинине — в 25. Служба считает целесообразным распространение данной практики на остальные субъекты.
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