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Для Екатеринбурга закупят 15 новых автобусов-гармошек

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. Власти Екатеринбурга закупят 15 новых сочлененных автобусов вместимостью не менее 135 человек, сообщает департамент информполитики города.

Автобусы-гармошки будут особенно эффективны в часы пиковых нагрузок, так как являются более вместительными, чем стандартный автотранспорт.

Что касается маршрутов, на которые будут отправлены новые автобусы, то часть из них будет обслуживать 50-й маршрут, а другие — 57-й. Также рассматривается вариант усиления 58-го маршрута, однако это станет возможным только после переоборудования конечных остановок, так как на существующих сочлененные автобусы не смогут выполнить разворот.

Добавим, что в рамках проведения транспортной реформы в этом году будет обновлен не только автобусный, но и трамвайный парк. Так, власти города планируют закупить 15 трехсекционных трамваев вместимостью более 150 пассажиров. В прошлом году было приобретено 100 троллейбусов, что позволило обновить половину троллейбусного парка города.

Кроме того, в рамках проведения транспортной реформы власти Екатеринбурга создали Центр управления перевозками, который будет заниматься контролем и координацией движения автобусов, трамваев и троллейбусов, а также следить за исполнением брутто-контрактов.
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