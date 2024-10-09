Для Екатеринбурга закупят 15 новых автобусов-гармошек

Власти Екатеринбурга приобретут в лизинг 12 автобусов-гармошек. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города ...11.01.2024 Администрация Екатеринбурга закупила еще 30 новых автобусов
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. В рамках казначейского кредита администрация Екатеринбурга закупила 30 низкопольных ...15.06.2020 Для Екатеринбурга закупят 57 новых автобусов на сумму более 600 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2020. Администрация Екатеринбурга обновит автобусный парк. Заказ на закупку подвижного ...21.10.2015 Администрация Екатеринбурга закупит еще около 50 новых автобусов
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2015. Власти Екатеринбурга закупят еще около 50 новых машин в рамках обновления автобусного ...16.11.2011 Московский троллейбусный парк ждет обновление
До конца 2014 года власти Москвы почти полностью намерены обновить подвижной состав автобусного парка и более чем на ...