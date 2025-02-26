Абоненты «МегаФона» получили возможность управления своими номерами на портале Госуслуг

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УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. Клиенты «МегаФона» теперь могут проверить все действующие номера, зарегистрированные на их персональные данные на портале Госуслуг. В случае, если номер давно не используется, не нужен или был зарегистрирован без ведома владельца, абонент может заблокировать оказание услуг связи прямо на Госуслугах. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.«Внедрение изменений потребовало большой подготовительной работы со стороны «МегаФона». Во-первых, необходимо было провести комплексную интеграцию наших ресурсов с государственными информационными системами, перестроить внутренние процессы и процессы взаимодействия с нашими клиентами. Во-вторых, мы заблаговременно начали процесс информирования своих клиентов обо всех нововведениях и необходимости актуализации их данных. Оба направления были запущены еще в прошлом году, что позволило нам обеспечить бесшовный переход к работе по новым правилам и, что еще важнее, предоставить нашим клиентам повышенный уровень защиты и клиентского сервиса», — говорит директор департамента по развитию компании «МегаФон» Игорь Глебов.Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, в этом году в России вводится лимит в 20 мобильных номеров для гражданина РФ. Процедура проверки номеров через портал Госуслуг позволит абонентам мобильных операторов иметь полную информацию о закрепленных за ними сим-картах, и в случае превышения допустимого числа отказаться от ненужных номеров. Сделать это необходимо до 1 ноября текущего года.В случае, если номер был заблокирован по ошибке, по причине длительного неиспользования или длительное время использовался клиентом, не являющимся его официальным владельцем, то абоненту необходимо обратиться в салон связи или контактный центр с соответствующими документами для снятия блокировки.