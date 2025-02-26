Абоненты «МегаФона» получили возможность управления своими номерами на портале Госуслуг

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. «МегаФон» предоставил клиентам возможность заключить договор на услуги сотовой связи с ...19.11.2024 «МегаФон» внедрил новый сервис для уведомления пользователей о регистрации на них новых номеров
УрБК, Москва, 19.11.2024. «МегаФон» внедрил новый сервис для уведомления пользователей о регистрации на них новых ...15.05.2014 ОАО «МегаФон» запустило новый сервис для абонентов для борьбы с нежелательными сообщениями
УрБК, Москва, 15.05.2014. «МегаФон» предлагает абонентам воспользоваться новым сервисом «СМС-контроль», с помощью ...05.11.2013 ОАО «МегаФон» приступает к блокировке спам-сообщений с «коротких» номеров
УрБК, Москва, 05.11.2013. С 5 ноября 2013 года «МегаФон» начинает блокировать спам, приходящий в сеть оператора с ...14.05.2009 Компания «МегаФон» начала предоставлять услугу «Черный список», позволяющую абонентам защитить себя от нежелательных звонков
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2009. Компания «МегаФон» запустила услугу «Черный список», позволяющую абонентам защитить ...