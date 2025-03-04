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Перевозки пассажиров на сети СвЖД в марте выросли на 2,1%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. В марте текущего года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовались 2,6 млн пассажиров. Это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Перевозки пригородным сообщением выросли на 1,4% (до 1,9 млн пассажиров), поездами дальнего следования — на 4,1% (до 0,7 млн).

Отмечается, что в I квартале перевозки пассажиров выросли на 1,3% (до 7,3 млн).
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