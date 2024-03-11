В России снижается количество заявок нерезидентов на выход из отечественных активов

УрБК, Москва, 11.03.2024. В России за 2023 год число российских банков под контролем нерезидентов сократилось более чем ...04.12.2023 Минфин РФ ожидает первых шагов по обмену заблокированных за рубежом российских активов
УрБК, Москва, 04.12.2023. Министерство финансов РФ надеется к концу года увидеть со стороны иностранных инвесторов ...13.06.2023 Активы нерезидентов на счетах российских брокеров выросли на 35%
УрБК, Москва, 13.06.2023. За январь-март активы нерезидентов на счетах российских брокеров выросли на 35%, до 863 млрд ...31.05.2023 Выручка крупнейших российских управляющих компаний за год выросла на 16%
По итогам января-марта 2023 года выручка крупнейших российских управляющих компаний от услуг доверительного управления ...31.05.2023 Выручка крупнейших российских управляющих компаний за год выросла на 16%
УрБК, Москва, 31.05.2023. По итогам января-марта 2023 года выручка крупнейших российских управляющих компаний от услуг ...