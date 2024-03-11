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В России снижается количество заявок нерезидентов на выход из отечественных активов

УрБК, Москва, 02.04.2025. В России снижается количество заявок нерезидентов на выход из отечественных активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Ивана Чебескова.

В кулуарах форума «Стратегическая сессия финансового рынка» он отметил, что на этой неделе подкомиссия рассмотрела заявки четырех компаний. По словам И. Чебескова, число обращений снижается на протяжении трех лет.

Также у него поинтересовались о перспективах возвращения в РФ иностранных компаний. Замминистра сообщил, что конкретных заявок от иностранных брендов пока не поступало.
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