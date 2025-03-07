Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге ограничило выдачу шенгенских виз в Австрию

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Число выданных россиянам шенгенских виз за год выросло на 25%

УрБК, Москва, 07.03.2025. Россиянам за 2024 год было выдано 565 тыс. 069 шенгенских виз, что на 25% больше, чем в ...

Генконсульство Чехии в Екатеринбурге с 14 марта прекращает принимать заявления на получение шенгенских виз

Генеральное консульство Чехии в Екатеринбурге с 14 марта прекращает принимать заявления на получение шенгенских виз. Об ...

Генконсульство Чехии в Екатеринбурге с 14 марта прекращает принимать заявления на получение шенгенских виз

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. Генеральное консульство Чехии в Екатеринбурге с 14 марта прекращает принимать заявления ...

Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге начало оформление краткосрочных шенгенских виз в Данию

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2011. На основании двухстороннего международного договора между правительствами Венгерской ...

Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге начало оформление шенгенских виз от имени Королевства Дания

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2011. С 15 февраля 2011 года Генеральное консульство Венгерской Республики в Екатеринбурге ...