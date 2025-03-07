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Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге ограничило выдачу шенгенских виз в Австрию

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге перестало принимать документы на выдачу шенгенских виз, где основной страной назначения является Австрия. Последний день подачи заявлений — 28 марта, говорится в сообщении на сайте консульства.

Ранее УрБК писал, что жителям России за 2024 год было выдано более 565 тыс. шенгенских виз, что на 25% больше, чем в предыдущем году.
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