Число выданных россиянам шенгенских виз за год выросло на 25%

Европейские страны ужесточают требования к документам на получение шенгенских виз. Консульства сразу нескольких стран ...03.10.2024 Европа ужесточила требования для получения шенгенских виз
УрБК. Екатеринбург. 03.10.2024. Европейские страны ужесточают требования к документам на получение шенгенских виз. ...30.06.2011 Генеральное консульство Венгерской Республики в Екатеринбурге начинает оформление шенгенских виз от имени Республики Словакия
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2011. С 1 июля 2011 года Генеральное консульство Венгерской Республики в Екатеринбурге ...16.02.2011 Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге начало оформление шенгенских виз от имени Королевства Дания
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2011. С 15 февраля 2011 года Генеральное консульство Венгерской Республики в Екатеринбурге ...30.04.2009 С 1 мая 2009 года в Екатеринбурге начнется выдача шенгенских виз в Финляндию
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2009. С 1 мая 2009 года Генеральное консульство Венгерской Республики в Екатеринбурге на ...