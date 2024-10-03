Число выданных россиянам шенгенских виз за год выросло на 25%

Европейские страны ужесточают требования к документам на получение шенгенских виз. Консульства сразу нескольких стран ...

УрБК. Екатеринбург. 03.10.2024. Европейские страны ужесточают требования к документам на получение шенгенских виз. ...

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2011. С 1 июля 2011 года Генеральное консульство Венгерской Республики в Екатеринбурге ...

Генеральное консульство Венгерской Республики в Екатеринбурге начинает оформление шенгенских виз от имени Республики Словакия

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2011. С 15 февраля 2011 года Генеральное консульство Венгерской Республики в Екатеринбурге ...

Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге начало оформление шенгенских виз от имени Королевства Дания

С 1 мая 2009 года в Екатеринбурге начнется выдача шенгенских виз в Финляндию

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2009. С 1 мая 2009 года Генеральное консульство Венгерской Республики в Екатеринбурге на ...