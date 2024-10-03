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Число выданных россиянам шенгенских виз за год выросло на 25%

УрБК, Москва, 07.03.2025. Россиянам за 2024 год было выдано 565 тыс. 069 шенгенских виз, что на 25% больше, чем в предыдущем году, сообщает Ассоциация туроператоров РФ.

Это составило 5,7% от общего числа виз, выданных странами Шенгенской зоны в прошлом году.

Подавляющее большинство виз россиянам (свыше 508 тыс.) было выдано для туристических целей.

Добавим, что в октябре 2024 года европейские страны ужесточили требования к документам на получение шенгенских виз.
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