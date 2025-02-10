Российские абоненты массово находят незарегистрированные сим-карты на свое имя

УрБК, Москва, 10.02.2025. Власти РФ готовят пакет поправок для борьбы с кибермошенниками. Он затронет десятки законов и ...19.11.2024 «МегаФон» внедрил новый сервис для уведомления пользователей о регистрации на них новых номеров
УрБК, Москва, 19.11.2024. «МегаФон» внедрил новый сервис для уведомления пользователей о регистрации на них новых ...15.11.2021 В России с 1 декабря могут отключить свыше 16 млн корпоративных сим-карт
УрБК, Москва, 15.11.2021. В России с 1 декабря могут отключить более половины корпоративных номеров из-за вступления в ...19.07.2013 Дмитрий Медведев утвердил правила переноса номеров сотовой связи при смене оператора
УрБК, Москва, 19.07.2013.Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила ...12.07.2013 Для сохранения номера при смене оператора абонентам придется встать в электронную очередь
УрБК, Москва, 12.07.2013. Абонентам, желающим сменить оператора сотовой связи при сохранении номера телефона, придется ...