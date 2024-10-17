«День жестянщика» для сотовых операторов

Вечером 1 апреля 2025 года на портале Госуслуг заработал новый сервис, который позволяет гражданам России проверить, сколько сим-карт и каких операторов связи зарегистрировано на их имя. Сразу после запуска сервиса многие пользователи обнаружили, что на их имена оформлено большое количество номеров, о которых они ранее не знали. УрБК уже известно о нескольких таких случаях, например, шесть неучтенных номеров от трех различных операторов связи.



Проблему усугубляет тот факт, что большинство найденных номеров были оформлены в других регионах страны, как на физических лиц, так и в рамках корпоративных договоров. Подобные факты могут вызывать серьезные опасения по поводу потенциального мошенничества.



Также пользователи фиксируют невозможность оперативного получения разъясняющей информации от операторов связи. Отмечается перегрузка служб поддержки в связи со множеством подобных запросов.



Минцифры ранее заявляло, что в будущем расторжение договоров с мобильными операторами станет возможным непосредственно через портал Госуслуг. Но на данный момент этот функционал не доступен, и абонентам придется лично посещать офисы компаний для решения проблемы.