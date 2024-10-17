«День жестянщика» для сотовых операторов

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. Вечером 1 апреля 2025 года на портале Госуслуг заработал новый сервис, который ...17.10.2024 В Свердловской области энергетики демонтируют волоконно-оптические линии связи
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. В Свердловской области энергетики демонтируют неучтенные волоконно-оптические линии ...15.11.2021 В России с 1 декабря могут отключить свыше 16 млн корпоративных сим-карт
УрБК, Москва, 15.11.2021. В России с 1 декабря могут отключить более половины корпоративных номеров из-за вступления в ...06.12.2017 Операторов сотовой связи обязали блокировать номера лжеминеров
УрБК, Москва, 06.12.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров, с которых ...12.07.2013 Для сохранения номера при смене оператора абонентам придется встать в электронную очередь
УрБК, Москва, 12.07.2013. Абонентам, желающим сменить оператора сотовой связи при сохранении номера телефона, придется ...