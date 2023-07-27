УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:01

Судебные приставы составили портрет среднестатистического должника по кредитам

УрБК, Москва, 02.04.2025. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) составила портрет среднестатистического должника по кредитам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора ведомства Дмитрия Аристова в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, это мужчина в возрасте от 30 до 45 лет, у которого нет постоянного дохода, машины, жилья, загранпаспорта. При этом он женат и у него есть один ребенок.

Ранее сообщилось, что в Свердловской области отклоняют более 70% заявок на получение потребкредитов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.07.2023 На исполнении у ФССП России находится почти 13 млн производств о взыскании долгов по кредитам на сумму более 2 трлн рублей

УрБК, Москва, 27.07.2023. На сегодняшний день у судебных приставов на исполнении находится 12,7 млн производств на ...

20.06.2023 Приставы арестовали у жителя Екатеринбурга автомобиль Hyundai за долги по кредиту на 350 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Судебные приставы арестовали автомобиль Hyundai Avante у екатеринбуржца, который ...

14.06.2023 Приставы арестовали у екатеринбуржца Audi Q7 из-за долга в 58 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) России ...

02.08.2017 Судебные приставы с начала года оштрафовали в РФ коллекторов на 2,5 млн рублей

УрБК, Москва, 02.08.2017. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выявила сотни нарушений в работе коллекторских ...

02.08.2017 По итогам I полугодия судебные приставы РФ взыскали более 300 млрд руб. долгов

УрБК, Москва, 02.08.2017. За первые шесть месяцев текущего года судебные приставы взыскали 307,7 млрд руб. различных ...

Популярные новости
31.03.2025В Екатеринбурге открыли новую школу №31403.03.2025Мартовские изменения03.03.2025В Академическом прошли масленичные гуляния17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей06.03.2025Инфраструктура для девятого района
Архив новостей
Апрель 2025 (57)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18