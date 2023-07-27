Судебные приставы составили портрет среднестатистического должника по кредитам

УрБК, Москва, 27.07.2023. На сегодняшний день у судебных приставов на исполнении находится 12,7 млн производств на ...20.06.2023 Приставы арестовали у жителя Екатеринбурга автомобиль Hyundai за долги по кредиту на 350 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Судебные приставы арестовали автомобиль Hyundai Avante у екатеринбуржца, который ...14.06.2023 Приставы арестовали у екатеринбуржца Audi Q7 из-за долга в 58 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) России ...02.08.2017 Судебные приставы с начала года оштрафовали в РФ коллекторов на 2,5 млн рублей
УрБК, Москва, 02.08.2017. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выявила сотни нарушений в работе коллекторских ...02.08.2017 По итогам I полугодия судебные приставы РФ взыскали более 300 млрд руб. долгов
УрБК, Москва, 02.08.2017. За первые шесть месяцев текущего года судебные приставы взыскали 307,7 млрд руб. различных ...