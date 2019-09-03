УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:57

АСИ прогнозирует рост рынка киноиндустрии в России на 7% в год

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. Рынок киноиндустрии в России к 2030 году может составить 718 млрд руб. В среднем данный сегмент будет расти на 7% в год. Такой прогноз представило Агентство стратегических инициатив (АСИ), сообщает ТАСС.

Согласно данным АСИ, в 2023 году российский рынок кино и сериалов достиг 448 млрд руб. По сравнению с 2019 годом количество выпущенных фильмов выросло на 82%, до 198. Посещаемость кинотеатров составила около 120 млн человек, что на 44% меньше, чем в 2019 году. Снижение числа зрителей связывают с тем, что рынок до сих пор не восстановился после пандемии.

Отмечается, что уход зарубежных производителей вызвал рост производства оригинального контента отечественными онлайн-кинотеатрами. Доля российских фильмов в прокате составила 65%. К 2030 году прогнозируется ее рост до 85%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.09.2019 Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ упала до рекордно низких 3,2%

УрБК, Москва, 03.09.2019. В киносборах России и СНГ в мае-августе (так называемый «сезон блокбастеров») рекордно низко ...

19.03.2018 Рост российского рынка онлайн-видеорекламы в 2018 году сократится до 20%

УрБК, Москва, 19.03.2018. Рост российского рынка онлайн-видеорекламы в 2018 году может сократиться до 20%, пишет газета ...

02.09.2015 В августе 2015 года рублевые сборы кинотеатров упали на 35%

В августе рублевые сборы кинотеатров упали на 35%, а посещаемость — на 32% к уровню прошлого года. Об этом сообщает ...

02.09.2015 В августе 2015 года рублевые сборы кинотеатров упали на 35%

УрБК, Москва, 02.09.2015. В августе рублевые сборы кинотеатров упали на 35%, а посещаемость — на 32% к уровню прошлого ...

02.07.2015 В I полугодии 2015 года кассовые сборы российских кинотеатров выросли на 3,7%

УрБК, Москва, 02.07.2015. В I полугодии 2015 года кассовые сборы российских кинотеатров выросли по сравнению с ...

Популярные новости
31.03.2025В Екатеринбурге открыли новую школу №31403.03.2025Мартовские изменения03.03.2025В Академическом прошли масленичные гуляния17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей06.03.2025Инфраструктура для девятого района
Архив новостей
Апрель 2025 (28)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18