В России из-за укрепления рубля начала дешеветь импортная электроника

УрБК, Москва, 28.10.2024. Цены на смартфоны в РФ за девять месяцев 2024 года выросли на 12% по сравнению аналогичным ...19.07.2024 ЦБ: В июне в Свердловской области продолжили дешеветь смартфоны
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области в июне продолжили дешеветь смартфоны, однако скорость снижения ...26.11.2014 Компания Apple за ночь повысила цены на iPhone 6 в России на 8 тыс. рублей
УрБК, Москва, 26.11.2014. Компания Apple увеличила цены на смартфоны iPhone 6 с памятью 16 ГБ для российских ...17.09.2014 Число предзаказов на iPhone 6 составило 4 млн единиц
Компания Apple зафиксировала 4 млн предзаказов на новые смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Об этом сообщает портал ...10.11.2009 Банк России не ожидает в ближайшее время устойчивого укрепления рубля
УрБК, Москва, 10.11.2009. Банк России не ожидает в ближайшее время устойчивого укрепления рубля. Об этом в ходе ...