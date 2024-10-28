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В России из-за укрепления рубля начала дешеветь импортная электроника

УрБК, Москва, 01.04.2025. В России из-за укрепления курса рубля начала дешеветь импортная электроника. Так, цены на смартфоны Apple уже снизились на 10-15%. Об этом пишут «Известия».

По словам участников рынка, корректировка цен будет происходить постепенно и займет от двух до трех месяцев из-за особенностей логистики и расчетов. Перед поступлением новых партий товара покупатели смогут рассчитывать на скидки, которые продавцы предложат для освобождения складских запасов.

Смартфоны стали дешеветь быстрее остальной электроники, поскольку, являясь высокомаржинальным товаром, они поставляются авиатранспортом, что значительно сокращает сроки доставки.
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