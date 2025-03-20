Официальный курс доллара США вырос до 85,50 руб., евро — до 92,43 руб.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2025 года. Курс доллара США вырос на 1,81 руб., до 85,50 руб., евро — на 2,77 руб., до 92,43 руб.