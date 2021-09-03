В Екатеринбургском метрополитене начал курсировать состав с вагоном финансовой грамотности

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. В школах Свердловской области с будущего года вводится обязательное преподавание основ ...21.03.2019 Свердловская область примет участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2019. Свердловская область примет участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для ...25.05.2018 В ЦБ фиксируют постепенный рост финансовой грамотности россиян
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Уровень финансовой грамотности граждан России постепенно растет. Об этом рассказал УрБК ...31.10.2017 Дни финансовой грамотности в Екатеринбурге пройдут при поддержке СКБ-банка
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2017. В Екатеринбурге при поддержке СКБ-банка совместно с Центральным банком России пройдут ...30.10.2017 Центробанк проведет неделю финансовой грамотности в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2017. Уральское Главное управление Банка России на этой неделе проведет в Екатеринбурге серию ...