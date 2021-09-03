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Сегодня, 11:04

В Екатеринбургском метрополитене начал курсировать состав с вагоном финансовой грамотности

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. В метро Екатеринбурга с 1 апреля начал курсировать состав с вагоном финансовой грамотности, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Вагон поделен на три зоны, в каждой из которых собрали финансовые советы для пассажиров разного возраста (пенсионеров, взрослых и детей). Также внутри разместили QR-коды, благодаря которым можно поиграть в игры или пройти курсы по финансовой грамотности.

При прохождении курсов пользователей будет сопровождать Хозяйка Медной горы и ее спутница змейка — персонажи созданы в соответствии с уральской айдентикой.

«Уверена, что благодаря нашему проекту тысячи горожан смогут освоить основы финансовой грамотности и передать эти знания своим детям и внукам», — отметила начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Отметим, что вагон будет ездить в метро до начала мая. Проект реализован при поддержке городских властей и Екатеринбургского метрополитена.
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